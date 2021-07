Polizei fasste Paket-Diebe an tschechischer Grenze

Weit kamen die Diebe mit ihrer Beute allerdings nicht. Nachdem Zeugen beobachtet hatten, wie die jungen Männer das Diebesgut in ein Auto mit tschechischem Kennzeichen packten, postierten sich Polizisten am Grenzübergang Weigetschlag und stoppten dort das Fluchtfahrzeug. Zuvor war eine Fahndung im Ortszentrum von Kirchschlag negativ verlaufen.

Bei der Kontrolle des Wagens fanden die Beamten neben den gestohlenen Paketen auch Einbruchswerkzeuge. Diese hatte das Duo bei zwei Einbruchsdiebstählen in der Nacht zuvor in Bad Leonfelden und Kirchschlag verwendet. Zudem hatten die Tschechen vier Postsendungen in Kirchschlag gestohlen.

Noch am Grenzübergang klickten die Handschellen. Die Beschuldigten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.