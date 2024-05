Polio-Kampagne: Mit dem Fahrrad nach Prag

Zu einer Benefiz-Radtour von Perg nach Prag starteten am Dienstag 18 Hobby-Radsportler aus sieben heimischen Rotary-Clubs unternommen. Ziel ihrer Fahrt ist es nicht nur, sicher in der tschechischen Hauptstadt anzukommen, sondern mit ihrem sportlichen Einsatz auch Geld für das Projekt "End Polio Now" – der Ausrottung von Kinderlähmung - zu sammeln. Das ist den Rotary-Radsportlern auch gelungen: Mit Unterstützung mehrerer Rotary-Clubs sowie einem Beitrag aus der "Bill & Melinda Gates Foundation" konnte eine Summe von 100.000 Dollar aufgebracht werden.

Verabschiedet wurden die Teilnehmer am Dienstagvormittag vor dem Perger Rathaus von Vertretern der Rotary Clubs Perg und Enns sowie Vizebürgermeister Peter Ganglberger. Begleitet von einer Polizei-Eskorte, ging es für die Teilnehmer durch das Perger Stadtgebiet hinaus in Richtung Aisttal. Nach einem Zwischenstopp in Freistadt führt die erste Tagesetappe bis nach Krumau. Am Mittwoch folgt der zweite Abschnitt der Tour durch Böhmen bis nach Prag.

