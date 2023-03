Podium für Julian Wagner bei Stellantis Cup in Belgien

Einen starken zweiten Platz auf ihm unbekanntem Terrain fuhr Julian Wagner bei der South Belgian Rallye ein. Gemeinsam mit Copilotin Hanna Ostlender fuhr der Mühlviertler in einem von Stengg Motorsport eingesetzten Peugeot 208 Rally4 konstant an der Spitze mit. Am Ende fehlten auf den Sieger Marijan Griebel nur 9,6 Sekunden. Und es wäre noch mehr möglich gewesen: Alleine durch einen schleichenden Patschen auf der zweiten Sonderprüfung büßte Wagner zehn 10 Sekunden ein. „Für uns war die Charakteristik der 150 belgischen Sonderprüfungs-Kilometer völlig neu. Ich bin bisher noch nie auf Asphalt mit so unglaublich viel Grip gefahren. Das ist wirklich irre und macht brutal viel Spaß“, so Wagner nach dem Rennen. Mit insgesamt fünf Wertungsbestzeiten bewiesen Wagner/Ostlender, welches Potenzial in ihnen steckt. „Unser Peugeot 208 Rally4 von Stengg Motorsport lief ohne Probleme. Das gesamte Team hat einen super Job gemacht“, bedankte sich Wagner bei seiner Crew.

Wagner will sich in der laufenden Saison vor allem auf den Stellantis Cup auf europäischer Ebene konzentrieren und internationale Rennerfahrung sammeln. Am 20. Mai steht dabei die Sezoens Rallye – erneut in Belgien - auf dem Rennkalender. Eine Rallye, die sowohl Wagner als auch Auftaktsieger Griebel kennen: „Hier starten wir mit gleichen Voraussetzungen. Die Karten werden neu gemischt“, freut sich Wagner auf den zweiten Cup-Lauf.

