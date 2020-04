Pkw stürzte in Bachbett - 81-Jähriger verletzt

Der 81-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war gegen 12:15 Uhr mit seinem Pkw auf der Gaisbacher Straße L1466 Richtung Katsdorf unterwegs, als er mit dem Wagen im Gemeindegebiet von Wartberg ob der Aist in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto beschädigte die Beschilderung einer Bushaltestelle, ein Verkehrszeichen sowie einen Straßenleitpflock. Anschließend durchstieß der Wagen die Leitschiene und stürzte etwa zehn Meter über eine Böschung hinunter in ein Bachbett. Der Wagen blieb mit der Front senkrecht im Bachbett stehend und an einem Baum angelehnt zum Stillstand.

Der Mann konnte sich noch selber aus dem Wagen befreien. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht.

Laut eigenen Angaben blockierte plötzlich die Lenkung, deshalb habe er die Kontrolle über den Wagen verloren.