Pkw rollte alleine über Parkplatz

Der 27-Jährige aus dem Bezirk Freistadt stellte gegen 10:35 Uhr den Pkw seiner Mutter am Parkplatz des Lebensmittelmarktes in Hagenberg im Mühlkreis ab. Während der junge Mann im Geschäft war, setzte sich das Auto in Bewegung und rollte Richtung Hauptstraße.

Am Rande des Parkplatzes kippte das Fahrzeug über eine Steinmauer und blieb dort hängen, sodass das Heck noch auf den Parkplatz ragte. Bei der Bergung stellte sich heraus, dass weder ein Gang eingelegt noch die Feststellbremse angezogen war. Glücklicherweise entstand am Pkw nur leichter Schaden und der Mann konnte seine Fahrt fortsetzen.