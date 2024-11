Pkw prallte gegen Baum: 23-Jährige bei Unfall in Bad Kreuzen verletzt

Der Pkw kam schwer beschädigt in einem Waldstück zum Stillstand.

Feuerwehr, Polizei und Rettung standen am frühen Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Bad Kreuzen (Bezirk Perg) im Einsatz: Eine 23-jährige Autofahrerin hatte bei der Fahrt auf der Münzbacher Straße die Kontrolle über ihren Pkw verloren. In einer leichten Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Straßenleitblock und wurde schließlich von einem Baum gestoppt.

Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Wagen befreien. Sie hatte sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie in das Landesklinikum Amstetten gebracht werden musste. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Münzbach an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.