Pkw-Lenkerin missachtete Vorrang Motorradfahrer schwer verletzt

Eine 38-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr am 3. Juni 2019 um 13:10 Uhr mit ihrem Pkw in Perg aus einer Firmeneinfahrt zur Kreuzung mit der B3c und übersah dabei beim Einbiegen nach links einen 52-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt, der mit seinem Motorrad auf der B3c in Richtung Schwertberg fuhr.

Der 52-Jährige prallte frontal gegen den Pkw und kam zu Sturz. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.