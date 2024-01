Pkw kollidierte in Au an der Donau mit Lkw: Beifahrerin schwer verletzt

Notarzt, Rettung, Polizei und Feuerwehr standen am Mittwoch um die Mittagszeit in Au an der Donau (Bezirk Perg) im Einsatz: An einer Kreuzung waren gegen 11:20 Uhr ein Pkw und ein Lastwagen mit Hakenkran zusammengestoßen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Beifahrerin im roten Skoda eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte von vier Feuerwehren befreiten die Schwerverletzte aus dem Wrack. Sie wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Der Fahrer dürfte den Unfall ersten Informationen zufolge ohne gröbere Blessuren überstanden haben. Er wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehren Au an der Donau, Haid, Schwertberg und Aisting-Furth. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

