Pkw kollidierte auf der B127 mit Lastwagen: 91-Jähriger verletzt

Der 91-jährige Innviertler war gegen 12 Uhr mittags in Richtung Linz unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß seine Ehefrau, auf dem Rücksitz die zehnjährige Enkelin. Als sich der Pensionist vor einem Lastwagen einordnen wollte, kam es zur Kollision.

Der Wagen des Innviertlers wurde auf eine Böschung geschoben und landete auf dem Dach. Dabei prallte das Fahrzeug gegen den an einer Tankstelle abgestellten Pkw einer 33-jährigen Niederösterreicherin, die mit zwei Freundinnen im Auto saß.

Der 91-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Ottensheim und Höflein an.