Pkw ging in Flammen auf

Die 68-Jährige fuhr auf der Donaustraße aus Grein kommend in Richtung Perg. Auf Höhe des Schlosses Dornach nahm sie Brandgeruch und eine Rauchentwicklung in ihrem Pkw wahr. Folge dessen lenkte sie ihr Fahrzeug in eine Hauszufahrt. Weil die 68-Jährige kein Mobiltelefon bei sich hatte, wurde die Feuerwehr von zufällig vorbeifahrenden Radfahrern verständigt.

Beim Eintreffen dieser stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und brannte vollständig aus. Es gab keine Verletzten, jedoch entstand durch den Brand ein Sachschaden im Bereich der Hauszufahrt, dem Gehweg und der Gartenhecke. Für die Dauer des Einsatzes war die B3 bis etwa 16:35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.