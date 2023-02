Pkw-Einbruch: 19-Jähriger stahl Damenjacken, Handschuhe und Lippenstift

Das Auto war in der Tiefgarage eines Hotels im Bezirk Rohrbach abgestellt. Während der 19-Jährige den Wagen durchsuchte, wurde er von einem Hotelangestellten wahrgenommen. Der junge Beschuldigte, der einschlägig vorbestraft war, konnte schließlich von einer Polizeistreife beim Bahnhof in Aigen-Schlägl angetroffen und kontrolliert werden.

Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt. Es war nicht geständig und gab an, die Gegenstände am Bahnhof gefunden und diese wegen der Kälte angezogen zu haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.