Pkw-Dach bei Unfall weggerissen

Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Donnerstag gegen 16.25 Uhr mit seiner Zugmaschine auf dem Güterweg Unterarzing Richtung St. Leonhard bei Freistadt. Gleichzeitig fuhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Auto auf dem Güterweg in die gleiche Richtung.

Als der 53-Jährige einen entgegenkommenden Lkw sah, hielt er seinen Traktor an und wollte ausweichen. Dazu legte er bei der Zugmaschine den Rückwärtsgang ein. Als er den von hinten kommenden Pkw bemerkte, betätigte er die Bremse der Zugmaschine. Wegen eines Bedienungsfehlers – die Lenkbremse war aktiviert – kam der Traktor aber nicht rechtzeitig zum Stillstand. Lediglich das rechte Hinterrad der Zugmaschine wurde abgebremst; das linke Hinterrad hatte aufgrund der aktivierten Lenkbremse keine Bremswirkung, wie die Polizei am Donnerstagabend berichtete. Die Zugmaschine drehte nach links ein und prallte mit der Hecklade gegen den stehenden Pkw. Von der Hecklade wurde das Fahrzeugdach des Autos aufgerissen und das Fahrzeug in den Straßengraben geschoben.

Der 18-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer erlitten zum Glück nur Verletzungen leichten Grades. Sie wurden in das Klinikum Freistadt eingeliefert.

