Pistolenhelden, ein Bond-Thema und 184 junge Musiker

"Jetzt haben wir uns in den Tiefen ein wenig verschlampt. Das könnt ihr bestimmt besser." Christian Moser hat ein verschmitztes Lächeln im Gesicht, während er sein "A-Orchester" mit den jüngsten Teilnehmern der Musiktage Waldhausen eine Schlüsselpassage des James-Bond-Hits "Skyfall" wiederholen lässt. Die Mädchen und Burschen sind voller Konzentration und tatsächlich gelingt der folgende Durchlauf schon richtig gut. Seit Montag sind Mittelschule und Musikschule Schauplatz der Musiktage Waldhausen, das vom Jugendteam des Blasmusikverbands organisiert wird. 184 Mädchen und Burschen widmen hier ihre erste Ferienwoche ganz der Musik.

"Es ist schon viel Aufwand, aber es macht einfach Freude, wenn man miterlebt, wie viel Begeisterung die Kinder für die Musik mitbringen", sagt Organisations-Chef Alexander Planer. Neben dem Spiel im Orchester stehen auch Musiktheorie, Marschproben sowie ein Dirigier-Workshop auf dem Plan. Für Letzteres nimmt sich Planer selbst Zeit und zeigt die Ausgangsposition eines Dirigenten: "Macht es wie bei einem Pistolenduell: Breitbeinig, die Arme angewinkelt und mit dem coolen Blick auf den Gegner. Dann legen wir los."

Was die Teilnehmer in dieser Woche gelernt haben, wird am Freitag ab 14 Uhr beim Abschlusskonzert der drei Orchester in der Stifskirche Waldhausen präsentiert

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner