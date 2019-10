Wolfgang Hartl schreibt gerne Geschichten. Vier Bücher umfasste seine Reihe "ASAGAN – Neue Geschichten" bereits, als er sich vor einigen Monaten daran machte, in Grein und Umgebung Ideen für einen fünften Band zu sammeln. "Die Vielfalt an Stoffen, Legenden und Sagen, die ich hier vorgefunden habe, hat mich schwer beeindruckt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Der Strudengau ist sicher einer der spannendsten Plätze, die wir in Österreich haben.