Pilotprojekt "Vitales Wohnen" bietet Senioren ein selbstbestimmtes Leben

Die Franziskanerinnen von Vöcklabruck beschreiten neue Wege in der Begleitung von Senioren und ermöglichen ab dem Sommer 2023 in Kooperation mit der Neuen Heimat, dem Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung und der Sozialabteilung des Landes altersgerechtes und bedürfnisorientiertes Wohnen und Leben.

Pilotprojekt "Vitales Wohnen"

Die Kooperationspartner präsentieren im Sitzungssaal der Marktgemeinde Feldkirchen das Konzept "Vitales Wohnen". Das Angebot dieses Pilotprojektes soll die Lücke zwischen betreutem Wohnen und Alten- und Pflegeheimen schließen und richtet sich an Senioren mit Pflegestufe eins bis drei. Die Eröffnung der 14 barrierearmen Wohnungen des "Vitalen Wohnens" ist mit Sommer 2023 vorgesehen. ",Vitales Wohnen‘ ist ein Pilotprojekt der Sozialabteilung der Landesregierung und beantwortet eine der Fragen, die die demographische Entwicklung mit sich bringt. Wir setzen uns dafür ein, auf Bedürfnisse von Senioren einzugehen und deren Erfordernisse, sowie im Bedarfsfall den Pflegebedarf, kompetent abzudecken", sagt Johann Stroblmair, Geschäftsführer der Alten- und Pflegeheime der Franziskanerinnen von Vöcklabruck. "Im Pflegebereich braucht es jetzt innovative neue Wege. Ich freue mich, dass wir in Feldkirchen mit dem Angebot der ,Vitalen Wohnformen‘ hierzu einen Beitrag leisten", freut sich auch Feldkirchens Bürgermeister David Allerstorfer über das neue Angebot in der Region.

Vermehrt sollen auch Ehrenamtliche und Freiwillige in die Betreuung älterer Menschen eingebunden werden. Aus diesem Grund wurde beim "Vitalen Wohnen" ein Ehrenamtsbonus vorgesehen. Dieser sieht vor, dass im Umfeld des "Vitalen Wohnens" der Betreiber unter Einbindung der Standortgemeinde ein ehrenamtliches Leistungsangebot organisiert und den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung stellt. Das Land Oberösterreich fördert diese Maßnahmen zusätzlich. Dabei wird eine zusätzliche Arbeitsstunde einer angestellten Person pro Woche für die Koordinierung der Ehrenamtsmaßnahmen durch das Land gefördert. Ebenso werden Aktivitäten mit Ehrenamtlichen wie etwa gemeinsame Veranstaltungen oder Ausflüge mit bis zu 200 Euro monatlich unterstützt.

Interessierte Senioren erhalten weiterführende Informationen im Büro von St. Teresa unter der Telefonnummer 07233 / 6495-0 oder per E-Mail: heimleitung@aph-stteresa.at.

