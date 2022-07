Pilotprojekt für präventive Altenbetreuung geht im Bezirk Rohrbach an den Start

Wie soll die Pflege älterer Menschen künftig bewerkstelligt werden? Ein Ansatz, der auf eine dezentrale Betreuung und Beratung älterer Menschen mit geringem Pflegebedarf setzt, sind sogenannte „Community Nurses“. Diese vermitteln medizinische oder präventive Angebote, geben Tipps zum Thema Gesundheit und halten Sprechstunden ab. Bei Bedarf sind auch Hausbesuche vorgesehen.

Dem Sozialhilfeverband Rohrbach ist es gelungen, dieses Pilotprojekt an zwei Projektstandorten an den Start zu bringen. Sowohl für die Gemeinden Oberkappel, Neustift i.M. und Pfarrkichen i.M sowie für St. Martin im Mühlkreis und Niederwaldkirchen kann dieses Vorhaben nun ausgerollt werden. Beide Projekte sind vorerst vorerst bis Ende 2024 befristet vorgesehen und werden vollständig durch EU-Mittel finanziert.

Der Hauptsitz der diplomierten Krankenpflegerinnen Sandra Schicho aus Oberkappel und Sonja Kaiser aus Peilstein ist im ersten Stock des Gemeindeamtes Oberkappel (Projekt West). Von hier aus koordinieren beide ihre Tätigkeiten und halten ihre Sprechstunden ab. In St. Martin (Projekt Süd) ist der Standort von Claudia Schuster aus Kirchberg im ersten Stock der Sparkasse angesiedelt. Alle drei Community Nurses können auf eine langjährige und Praxisarbeit in der Pflege verweisen und kennen die Hilfsangebote in der Region in- und auswendig.

Arbeitgeber ist in beiden Fällen der Sozialhilfeverband Rohrbach. Peter Pröll wird als Referent der Geschäftsstelle die diplomierten Krankenpflegerinnen in organisatorischen Belangen als Projektleiter begleiten.

Entlastung für Pflegende

„Das Pilotprojekt der Community Nurses ermöglicht eine erste Versorgung und Beratung direkt vor Ort und trägt zur Entlastung der pflegenden Angehörigen bei“, schätzt SHV-Obfrau Wilbirg Mitterlehner vor allem den präventiven Ansatz dieses Vorhabens. Es werden nicht nur alle professionellen Einrichtungen eingebunden, sondern auch ehrenamtlich Aktive, die sich für das Gemeinwohl engagieren. Unterstützt werden sie von den bereits etablierten Mitarbeitern der Sozialberatungsstellen und den Koordinatoren für Betreuung und Pflege des Sozialhilfeverbandes Rohrbach.

Nach einer Einführungsphase werden die Community Nurses im Spätsommer ihre Arbeit aufnehmen. Kontaktiert werden zuerst die Altersgruppe ab 75 Jahren und deren Angehörige. Dabei werden die bestehenden Bedarfe wahrgenommen und gezielt Angebote erarbeitet, um die Erhaltung der Gesundheit zu stärken oder die Pflegesituation zuhause zu erleichtern.

Wer dieses kostenlose Angebot nützen möchte oder noch konkreten Informationsbedarf hat, kann sich jederzeit melden. Die Sprechstunden des Projektes West (Gemeinde Oberkappel) sind immer am Dienstagvormittag vorgesehen, im Projekt Süd (St. Martin, Schulstraße 1) jeweils am Donnerstag.