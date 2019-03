Pilgersegen für neuen Wanderweg im Mühlviertel

MÜHLVIERTEL. Granitpilgern startet morgen in St. Martin mit der Enthüllung des Pilgermonuments.

Steinreich sind die Mühlviertler allemal. Der Granit ist ob der Donau seit jeher lebensbegleitend. Mit dem "Granitpilgern" wird morgen ein entsprechendes Wanderangebot eröffnet. Als erste Pilger haben sich unter anderem Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bischof Manfred Scheuer angesagt. "Willkommen sind alle, die sich den Pilgersegen abholen möchten", laden die Initiatoren ein. Diesen gibt es morgen um 11 Uhr beim granitenen Pilgermonument direkt an der Ortseinfahrt "Mitte" in St. Martin. Hinter dem Granitpilgern stehen neben Ideengeber Johannes Artmayr von Strasser Steine die Bürgermeister von Kleinzell, Klaus Falkinger, und St. Martin, Wolfgang Schirz, sowie Gastwirt Peter Haudum aus Helfenberg. Sie haben auf dem starken Fundament des Granits einen Weg der Entschleunigung und Kontemplation aufgesetzt. Der neue spirituelle Wanderweg erschließt den südöstlichen Teil des Bezirkes Rohrbach für den sanften Tourismus. In drei oder vier Tagesetappen kommen die Wanderer durch zehn Gemeinden. Ab dem Ausgangspunkt in St. Martin sind auf dem Rundweg 90 Kilometer zu bewältigen. Die Beschilderung wird im Uhrzeigersinn von St. Martin über Kleinzell, Neufelden, St. Ulrich, St. Peter, Auberg, Haslach, Helfenberg/Ahorn, St. Johann und Niederwaldkirchen zurück nach St. Martin führen.

Die Idee zum Granitpilgern kam Johannes Artmayr selbst beim Wandern: "Wenn man viele Tage auf Pilgerwegen gewandert ist, bekommt man ein Gespür für die Anforderungen. Das obere Mühlviertel eignet sich ideal dafür und erfüllt alle Voraussetzungen für ein stärkendes Pilger-Erlebnis." Das Mühlviertel sei wie geschaffen für den sanften Tourismus, weil hier nicht einzelne Sehenswürdigkeiten um Aufmerksamkeit buhlen, sondern weil die gesamte Region hochkarätig sehenswürdig sei.

Gastronomie für jedermann

"Wir haben sehr gute Beherbergungsbetriebe und können mit Haubenrestaurants genauso aufwarten wie mit einfachen Gasthäusern und Jausenstationen", sagt Peter Haudum, der selbst schon an der Verwirklichung vieler Wanderwege mitgewirkt hat. Vom Erfolg des Granitpilgerns ist er ebenso überzeugt wie die Bürgermeister Falkinger und Schirz: "Die Mühlviertler Mittelgebirgsregion vom Granitland bis zum Hansbergland ist ideal zum Wandern. Das ,Granitpilgern‘ wird neue Arbeitsplätze und zusätzliche Wertschöpfung in die Region bringen", ist Falkinger überzeugt.

www.granitpilgern.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema