Pflegezentrum Schloss Haus eröffnete in Gutau neue Wohngemeinschaft

Eine Wohngemeinschaft für Menschen, die den Alltag nicht alleine bewältigen können und daher eine geschützte Umgebung benötigen,wurde am Freitag in Gutau im Beisein von Landeshauptmann Thomas Stelzer, Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer sowie Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger eröffnet. Die Einrichtung ist eine Außenstelle des Landespflege- und Betreuungszentrums (LPBZ) Schloss Haus und bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern eine individuelle Basisversorgung sowie Unterstützung nach einem ganzheitlichen Betreuungsansatz.

„Menschen mit Beeinträchtigung haben ihren Platz in der Mitte unserer Gesellschaft. Dazu gehört auch der passende Wohnraum“, sagte Landeshauptmann Stelzer bei der Eröffnung des Hauses, in dessen Errichtung knapp 2,5 Millionen Euro investiert wurden. „Das Ziel einer gelungenen Inklusion ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen ihren Platz in der Mitte unserer Gesellschaft zu geben. Ich danke allen, die an der Realisierung der Wohngemeinschaft beigetragen haben und sich um eine professionelle und liebevolle Betreuung kümmern“, so Birgit Gerstorfer bei dem Festakt in Gutau.

Die Wohngemeinschaft Gutau bietet 20 Bewohnerinnen und Bewohnern ein neues Zuhause. Mit dem Bau wurde im September 2017 begonnen. Das Gebäude bietet geräumige Einzelzimmer mit Bad/WC sowie helle, freundliche Gesellschaftsräume. Die Wohngemeinschaft befindet sich zudem in Ortsnähe. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die jetzt in die neue Wohngemeinschaft Gutau übersiedeln konnten, lebten vorher im LPBZ Schloss Haus. Das Projekt wurde unter anderem durch Mittel des österreichischen Programms zur ländlichen Entwicklung sowie des Landes Oberösterreich finanziert.