Pflegende Angehörige unterstützen einander

Die Kursreihe "Pflegende Angehörige: Unterstützen – Lernen – Austauschen", kurz P.A.U.L.A., kommt am 10. September und 1. Oktober nach Neustift. Im Feuerwehrhaus der FF Neustift gibt es von der Caritas Rohrbach Informationen und Anregungen zum Umgang mit Menschen mit Demenz von erfahrenen, ausgebildeten Demenz-Fachkräften. Die Kursreihe wendet sich an alle, die bemerken, dass ein Familienmitglied im Alltag nicht mehr zurechtkommt, die Anzeichen von Demenz bemerken oder die Fragen an die Fachkräfte haben. Anmeldung: Caritas Servicestelle Rohrbach unter 0676 /87 76 2443 oder ute.maria.winkler@caritas-ooe.at