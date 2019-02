Pflegegeld-Konflikte verlagern sich zunehmend zur Arbeiterkammer

BEZIRK PERG. Fast 2,8 Mio. Euro hat die Arbeiterkammer Perg im vergangenen Kalenderjahr für ihre Mitglieder in der Region erstritten

AK-Bezirksstellenleiter Kurt Punzenberger Bild: lebe

Auf eine konstant hohe Auslastung bei ihren Rechtsberatungen blickt die Arbeiterkammer Perg in ihrer Jahresbilanz zurück. Mehr als 5500 der insgesamt 27.858 AK-Mitglieder im Bezirk haben sich im Jahr 2018 mit arbeits- und sozialrechtlichen Fragen an ihre Interessensvertretung gewandt. In Summe hat das Team der Arbeiterkammer Perg an arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen sowie Forderungen nach Insolvenzen für ihre Mitglieder Zahlungen von insgesamt 2.701.000 Euro erreicht.

Wie bereits in den vergangenen Jahren beschäftigten die AK-Experten vor allem Auseinandersetzungen bei der Abrechnung offener Löhne und Gehälter nach der Auflösung von Dienstverhältnissen. Auch bei Differenzen zu Kündigungsfristen sowie unbegründeten Entlassungen konnte die Arbeiterkammer helfen. „Im Arbeitsrecht zeigt sich immer wieder, wie hilfreich lückenlose Arbeitszeitaufzeichnungen bei den Arbeitnehmern sind“, sagt Dienststellenleiter Kurt Punzenberger.

Während 2018 lediglich 39 Arbeitnehmer von einer Insolvenz ihres Dienstgebers betroffen waren, wuchs der Aktenberg bei den Sozialrechtsfällen. Eine Tendenz, die auch in der Jahresbilanz ihren Niederschlag findet: Von den 2,8 Millionen Euro Vertretungserfolg entfallen 2,4 Mio. auf das Sozialrecht. Fast durchwegs ging es dabei um Pensions- und Rentenansprüche sowie um Pflegegeld. „Die Fälle, in denen Angehörige sich bei Fragen des Pflegegelds an uns wenden, steigen sehr stark an“, weiß Punzenberger.

Ein besonders krasser Fall betraf eine Frau, der zunächst von der Pensionsversicherungsanstalt jegliches Pflegegelt verwehrt wurde. Die AK klagte gegen den Bescheid und erwirkte eine neue Begutachtung, bei der – auch weil sich die Frau zwischenzeitlich bei einem Sturz verletzt hatte – sogar Pflegestufe 5 festgestellt wurde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema