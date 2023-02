Pflegebranche stemmt sich mit Infotag gegen den Personalmangel

Landauf, landab werden Pflegekräfte händeringend gesucht. Da bilden auch die Pflegeeinrichtungen des Sozialhilfeverbandes (SHV) Perg, wie etwa das Seniorium Baumgartenberg oder das Seniorium Grein, keine Ausnahme. Um den Einstieg in einen Pflegeberuf so einfach wie möglich zu gestalten, werden einerseits Ausbildungen in die Region geholt: So beginnt die nächste Pflegeausbildung im April in Baumgartenberg und damit mitten im Bezirk Perg. Andererseits soll eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit gezielt jungen Menschen die Vorteile von Pflege- und Betreuungsberufen näherbringen. Denn auch Zivildiener stehen auf der Bedarfsliste des Roten Kreuzes, der Lebenshilfe OÖ sowie der Alten- und Pflegeheime ganz oben.

Um Jugendliche, Wiedereinsteiger, Umschulungswillige oder auch Quereinsteiger auf diese sinnstiftenden Tätigkeiten direkt in der Region aufmerksam zu machen und sie bei ihrer Berufsentscheidung bestmöglich zu unterstützen, nehmen sich die Verantwortlichen nun unter anderem das Schulwesen zum Vorbild: Dort sind Tage der offenen Tür ein probates Mittel, um künftige Schülerinnen und Schüler über das Bildungsangebot in der Region zu informieren. Das könnte auch für die Sozialeinrichtungen funktionieren: Am Montag, 13. März, veranstalten der Sozialhilfeverband Perg, das Rote Kreuz und die Lebenshilfe Oberösterreich im Seniorium Baumgartenberg erstmals einen "Health & Care Day".

Am Vormittag werden rund 150 Schüler aus der Region erwartet, am Nachmittag sind von 15 bis 19 Uhr alle weiteren Interessierten eingeladen, sich über die vielfältigen Job- und Ausbildungsmöglichkeiten, dazu passende Pflegestipendien sowie Zivildienststellen im Gesundheits- und Sozialbereich in der Region zu informieren. Zur Berufsorientierung gibt es bei den veranstaltenden Organisationen auch bis zu einem Jahr dauernde Berufsfindungspraktika, die ebenfalls als Option vorgestellt werden. Dafür ist neben den drei Hilfs- und Sozialorganisationen auch die Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich vor Ort, die einen Standort in Baumgartenberg betreibt. Neben interessanten Einblicken in den Arbeitsalltag bei Infoständen und Workshops wartet auf die Besucher auch ein Gewinnspiel.

