Pflege-Ausbildung ist jetzt auch in Teilzeit möglich

Um den künftigen Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsbereich decken zu können, erweiterte auch die Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GuKPS) Rohrbach ihr Ausbildungsangebot. Um nicht nur fachliche Kompetenzen, die von in der Pflege Beschäftigten in ihren Berufen erwartet werden, zu vermitteln, sondern um auch den Bedürfnissen der an einer Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich Interessierten entgegenzukommen, bietet die GuKPS Rohrbach die Ausbildung zur Pflegefachassistenz nun neben der Vollzeit-Variante auch in Teilzeit an. Dieses Ausbildungsmodell dauert 2,5 Jahre und beginnt mit dem 1. Oktober 2021. Der Unterricht mit 24 Wochenstunden findet dabei an drei Tagen statt.

Flexibel lernen

Die Ausbildung findet an der GuKPS Rohrbach mittels "Blended Learning" statt, einer Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht. Die Praktikumsstunden können individuell gewählt werden und sind wohn- und schulortnahe möglich. Diese Form der Teilzeitausbildung bietet nicht nur Wiedereinsteigerinnen nach der Karenz eine optimale Wechselmöglichkeit zu einem Gesundheitsberuf an, sondern erleichtert auch Personal in Alten- und Pflegeheimen eine berufliche Weiter- oder Höherqualifizierung. Während der Ausbildung sind die Auszubildenden kranken-, unfall- und pensionsversichert und erhalten Taschengeld. Je nach individueller Situation ist auch eine Finanzierung beispielsweise über eine Stiftung möglich.

Virtueller Informationsnachmittag am 9. April ab 13 Uhr. Anmeldung per E-Mail an schule.ro@ooeg.at. Telefonische Beratung: 05 055477 21801