Pflanzen aus dem Naturpark in Aquarell verewigt

Diese alte Kunst der botanischen Illustration ist deshalb auch heute noch unverzichtbar und verbindet Wissenschaft und Malerei. "Wenn man eine Pflanze genau zeichnet, werden die Augen geduldig und der Geist ruhig, eine der schönsten Meditationen, weil man tief in die Schönheit der Natur eintaucht. Das kann man mit keinem Fotoapparat", meint Barbara Derntl, vom Naturpark Mühlviertel. Interessierte Laien haben am 4. und 5. September am Großdöllnerhof in Rechberg die Möglichkeit, unter Anleitung eines Experten in die Arbeitstechnik der botanischen Illustration einzutauchen (Kurskosten 120 Euro). Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bei Kursleiter Alois Wilfling (alois.wilfling@gmx.at oder 0676 / 544 88 24) möglich.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.