Pferde gingen durch: Mühlviertler von Kutsche geschleudert

Eines der Tiere überstieg die starre Deichsel der Kutsche, wodurch alle zwei Warmblüter in Panik gerieten. Der 52-jährige Kutscher wurde von seinem Gefährt geschleudert und landete auf der Fahrbahn. Er kam verletzt in das Unfallkrankenhaus Linz, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.