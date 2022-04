Pferd wurde von Lokalbahn erfasst

Das elf Jahre alte Ross, das in einem Pferdestall in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) eingestellt war, war am Freitagnachmittag ausgerissen. Es dürfte sich erschrocken haben, nachdem sich ein Rechen in seinem Schweif verfangenen hatte, teilte die Polizei mit.

Die Familie machte sich sofort auf die Suche nach dem Noriker, kam allerdings zu spät. Nur wenige Minuten später ging bei der Polizeiinspektion Pregarten ein Anruf der ÖBB ein, wonach gerade ein Pferd von der Summerauerbahn erfasst worden war. Eine Polizeistreife rückte aus und fand das Tier neben den Bahngleisen. Es hatte durch den Zusammenstoß mit der Lokalbahn so schwere Verletzungen erlitten, dass es noch an der Unfallstelle starb.