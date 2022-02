Pferd trat 42-Jährigem ins Gesicht

Der Mann arbeitete gegen 9.20 Uhr in einem Stall und wollte das Tier aus der Box holen. Er öffnete sie und ging hinein. Das darin untergebrachte Pferd schlug plötzlich unvermittelt aus und traf ihn im Gesicht, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte. Der Mann konnte die Box noch verlassen und schließen. Ein Kollege hörte die Schreie des 42-Jährigen und eilte sofort zu Hilfe. Der Verletzte musste von einem Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen werden.