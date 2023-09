Pfarrstrukturen im Dekanat Perg werden komplett umgekrempelt

Personelle Ressourcen sind rundherum Mangelware. Die Kirche macht hier keine Ausnahme und ist angesichts eines sich seit Jahren zuspitzenden Priestermangels wohl noch stärker betroffen als andere Institutionen. Als Antwort darauf werden nun auch im Dekanat Perg die Strukturen auf eine völlig neue Basis gestellt: Aus den bisher 14 Pfarren des Dekanates wird in den kommenden zwei Jahren eine gemeinsame Pfarre geformt. Die bisherigen Pfarren bleiben "Pfarrgemeinden". Diese sollen ihre Feste und ihr Pfarrleben im Wesentlichen wie bisher gestalten können. Laien werden in der Leitung dieser Einheiten jedoch mehr Verantwortung übernehmen als dies bisher mitunter der Fall war.

"Wir müssen den Änderungen, die sich in der Gesellschaft und im Glaubensleben der Menschen festgesetzt haben, Rechnung tragen und unsere Kapazitäten darauf abstimmen. Nichts zu tun, wäre angesichts der enormen Veränderungen nicht verantwortungsvoll.", sagt Martin Kapplmüller, Diakon aus Schwertberg und Prozesskoordinator der "Pfarre Neu". Gemeinsam mit einem Dekanats-Kernteam und in Begleitung durch die Diözese Linz hat Kapplmüller schon viele Stunden in die Vorbereitung für die Umstrukturierung investiert. Am Ende dieses Prozesses wird eine neue Pfarre gegründet, die von einem Dreier-Vorstand, bestehend aus Pfarrer, Pastoralvorstand und Verwaltungsvorstand, geleitet wird.. Dieser Vorstand soll gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für zeitgemäße Entwicklung, Verkündigung, Sakramentenspendung und diakonale Dienste im gesamten Handlungsraum der neuen Pfarre sorgen.

Die wohl größte Herausforderung für den Strukturprozess besteht in der Diversität der daran beteiligten Pfarren. Einige kommen bisher noch sehr gut mit dem klassischen Leitungsmodell eines Pfarrers an der Gemeindespitze zurecht, andere setzen hingegen schon seit Jahren auf die Leitung durch ein ehrenamtliches Seelsorgeteam. Künftig werden diese Seelsorgeteams in allen Pfarrgemeinden tätig sein und die Leitung der Ortskirche koordinieren. Dabei soll ein noch zu erstellendes Pastoralkonzept garantieren, dass keine wichtigen Aufgaben aus dem Blickfeld der Pfarrverantwortlichen verschwinden und die vorhandenen Kapazitäten (Priester, Pastoralassistenten, Begräbnisleiter) fair unter den Pfarrgemeinden aufgeteilt werden. "Um diese Strukturen so zu gestalten, dass wir gut danach leben können, braucht es in den kommenden Monaten eine intensive Zusammenarbeit aller Kräfte in den Pfarrgemeinden. Das wird uns einiges an Energie abverlangen", sagt Kapplmüller.

Wie der Strukturprozess im Detail ablaufen wird, welche Herausforderungen man dabei zu bewältigen hat und welche Vorarbeiten hierzu bisher schon geleistet wurden, wird am 29. September (17 Uhr) bei einer Startveranstaltung im Donausaal Mauthausen präsentiert und diskutiert. Eingeladen sind nicht nur sämtliche aktive MitarbeiterInnen der Pfarrgemeinden sondern alle Gläubigen, die in den Pfarrgemeinden des Dekanats Perg daheim sind.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner