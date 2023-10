Pfarrkirchen: Biker (57) prallt frontal gegen Auto

Kurz vor 11 Uhr war der 57-jährige Biker aus dem Bezirk Linz-Land am Donnerstag auf der Falkensteinstraße (L584) von Karlsbach Richtung Oberkappel unterwegs. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach wollte währenddessen in der Ortschaft Grettenbach (Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis) mit einem Firmenfahrzeug von einer Zufahrtstraße in die Falkensteinstraße einbiegen.

In Grettenbach, Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis, prallte der Biker gegen das Auto:

Trotz Ausweichmanövers gelang es dem Biker nicht mehr, den Zusammenstoß zu verhindern. Er prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite. Unbestimmten Grades verletzt, wurde er nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Klinikum Rohrbach gebracht.

