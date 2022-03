Pfarren hoffen am Sonntag auf hohe Wahlbeteiligung

Sie sind die Gremien der Pfarrbevölkerung, in denen wichtige Fragen gebündelt, diskutiert und entschieden werden: die Pfarrgemeinderäte. Alle fünf Jahre werden die Mitglieder neu gewählt – so auch heuer. Offizieller Wahltermin ist der kommende Sonntag.

Doch nicht überall wird am Sonntag zur Wahl geschritten. Das gilt insbesondere für jene Pfarren, die sich für das sogenannte Urwahl-Modell entschieden haben. Dabei schreiben die Wahlberechtigten die Namen jener Personen auf einen Wahlzettel, die sie für besonders geeignet halten, die Pfarre in den kommenden fünf Jahren führend zu gestalten. So geschehen in Freistadt: Hier wurde die Wahl vom 5. bis 19. Februar durchgeführt. Danach wertete eine Wahlkommission die Stimmzettel aus und fragte die gewählten Pfarrgemeinderäte in Wahlannahme-Gesprächen, ob sie die Wahl in den Pfarrgemeinderat annehmen. Das Wahlergebnis wird am Sonntag veröffentlicht.

Gute Erfahrungen mit dem Modell der Urwahl machte auch die Pfarre Allerheiligen im Mühlkreis. "Wir konnten auf diese Weise die Wahlbeteiligung merkbar steigern", sagt Pfarrgemeinderatsobmann Markus Prader. Zwar sind nicht alle Gewählten dann bereit, ihr Mandat auch anzunehmen, aber diese würden immerhin zusagen, bei anderen Aktivitäten in der Pfarre mitzuhelfen. Prader: "Das ist auch ein Mehrwert."

Auf das klassische Kandidaten-Modell setzt hingegen die Pfarre Perg. Hier können die Wahlberechtigten aus 15 Kandidatinnen und Kandidaten maximal zehn auswählen. Gewählt wird am Samstag (18 bis 20.15 Uhr) und Sonntag (7.30 bis 11 Uhr) in der Kirche sowie im Foyer des Pfarrheims – oder per Briefwahl in der Pfarrkanzlei. "Uns war es bei der Erstellung der Kandidatenliste wichtig, die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abzubilden", sagt Pfarrer Konrad Hörmanseder. Besonders freut ihn, dass sechs von 15 Kandidaten unter 30 Jahre alt sind: "Bei uns sind schon Firmlinge ab 14 Jahren wahlberechtigt. Das hat eine Eigendynamik entwickelt, die sich auf die Kandidatenliste ausgewirkt hat."