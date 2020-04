Pfarre Freistadt bringt Ostermessen per Video zu den Gläubigen

Mit der Unterstützung des Internets hält die Stadtpfarre Freistadt rund um Ostern Kontakt zu ihrer Pfarrgemeinde. Das Team um Pfarrassistentin Irmgard Sternbauer stellt die Gottesdienste der Heiligen Woche als Live-Stream in das Netz. Zudem wendet sich das Pfarrteam mit Videobotschaften an die Gläubigen. „Es passiert immer was Gutes, wenn was Schlimmes passiert“, sagt Pfarrassistentin Irmgard Sternbauer in einem Kurzvideo mit dem Titel „Verbunden, obwohl getrennt“.

Das Feier-Angebot der kommenden Tage umfasst einen Kreuzweg, eine Lichtfeier zur Osternacht (19 Uhr), die Eucharistiefeier am Ostersonntag (9 Uhr), sowie einen Wortgottesdienst am Ostermontag (9 Uhr). Darüber hinaus können Videobotschaften von Ulli Lengauer, Kooperator Gregory Reddy, Wolfgang Roth, Irmgard Sternbauer, Sarah Wagner und Pfarrgemeinderat-Obmann Peter Walchshofer aufgerufen werden.

Der Einstieg zu den Übertragungen ist über die Pfarrhomepage www.pfarre-freistadt.at oder über Facebook www.facebook.com/freistadt.pfarre möglich. Die Videos von den Gottesdiensten sind auch später über den Youtube-Kanald der Pfarre abrufbar.