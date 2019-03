Pfarr-Finanzen in Frauenhand

GUTAU. Dass Frauen mit dem Geld häufig besser umgehen können als Männer, hat sich der Finanzausschuss der Pfarre Gutau zu Herzen genommen.

Bild: Privat

Auf die fachliche Expertise von Gabriele Dumfarth verlässt sich ab sofort die Pfarre Gutau. Der Fachausschuss für Finanzen hat Dumfarth in seiner aktuellen Sitzung einstimmig als neue Obfrau dieses wichtigen Pfarrgremiums gewählt.

Die engagierte Kindergartenpädagogin ist seit 33 Jahren Leiterin des Pfarrcaritas Kindergartens Gutau und wird in dieser Funktion am 1. April in den Ruhestand wechseln. Sie will sich aber nicht gänzlich aus dem öffentlichen Leben verabschieden und hat deshalb die verantwortungsvolle Aufgabe als Chefin des Finanzausschusses der Pfarre Gutau von Johannes Penz übernomnmen, der diese Aufgabe stellvertretend mehrere Monate ausgeübt hat. Pfarrer Mag. Andreas Golatz freut sich, den Ausschuss in bewährten Händen zu haben, stehen doch große Vorhaben in der nächsten Zeit an. Mit dem Bau eines Parkplatzes zwischen Pfarrheim und dem Gemeindeamt wird eine verkehrssichere Ein- und Aufstiegsmöglichkeit für die Kindergartenkinder geschaffen und noch heuer wird mit der Erweiterung der Mediathek ein großes Bauvorhaben in der Pfarre gestartet.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema