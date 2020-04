Pfadfinder liefern Mittagessen aus

Wegen des Corona-Spuks haben sich Christina Stütz, Rea Geretschläger, Anna Schörgenhuber und Ulrich Maier zusammengetan, um rund um Rohrbach-Berg zu helfen, wo Not am Mann ist. Mittlerweile ist das Team schon stark angewachsen. Gemeinsam mit vielen helfenden Händen liefern sie ehrenamtlich Bestellungen von Lebensmitteln, Drogerieprodukte, warmes Mittagessen und Arzneiprodukte an Bürger über 65 Jahre und etwaige andere Risikopersonen. Die Organisatoren sind Mitglieder der Rohrbacher Pfadfindergruppe und nehmen deshalb den Grundsatz von der täglichen guten Tat in diesen schwierigen Zeiten wörtlich. "Wir sind alle Studierende und freuen wir uns natürlich weiterhin über jede Unterstützung. Personen aus der Gemeinde Rohrbach-Berg, die uns helfen wollen und im besten Fall auch in den frühen Mittagsstunden Zeit haben, können sich gerne weiterhin unter der Telefonnummer 0660 / 2714105 bei uns melden", lädt Ulrich Maier ein. Auch über weitere Bestellungen unter dieser Nummer freuen sich die hilfsbereiten Pfadfinder.

"Für uns ist das natürlich eine tolle Sache. Die Pfadfinder holen bei uns gegen 11 Uhr das warme Mittagessen und liefern es aus. Mit den Stammkunden haben wir eine Monatsrechnung vereinbart. So kommen sie mit niemandem in Kontakt", freut sich Eva Leibetseder über die Hilfe der Pfadfinder. Kurz vor der Lieferung werden die Kunden dann telefonisch kontaktiert.

