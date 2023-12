Petition zum Erhalt von Bergheim als Bildungsstandort

Mit einer Petition stemmt man sich in der Gemeinde Feldkirchen an der Donau gegen die beschlossene Schließung des Bildungsstandortes in Bergheim. "Uns ist schon klar, dass die Tage der landwirtschaftlichen Fachschule gezählt sind. Dass der Bildungsstandort dennoch erhalten bleibt, ist uns aber wichtig", sagt Florian König, SP-Fraktionsobmann im Feldkirchner Gemeinderat.