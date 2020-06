Peterseil ist neuer Vizebürgermeister

Er folgt auf Rosa Gumplmayr, die seit 2014 in der 4300-Einwohner-Gemeinde in dieser Funktion aktiv war und nun in den Gemeindevorstand wechselt.

Bei der Angelobung durch Bezirkshauptmann Werner Kreisl betonte Peterseil seine Motivation, "frische Ideen für Ried über die klassischen Verwaltungsaufgaben hinaus auf den Weg bringen zu wollen". Der 45-jährige Bankbedienstete und Nebenerwerbslandwirt ist seit sechs Jahren im Gemeindevorstand vertreten. Darüber hinaus ist Peterseil als geschäftsführender ÖVP-Obmann sowie als Flügelhornist der Musikkapelle Ried bestens im Ort vernetzt.