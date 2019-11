Petermüller folgt Kirschner als Kommandant

Der 55-Jährige ist seit 35 Jahren bei der Polizei. Der Mühlviertler war zuletzt stellvertretender Bezirkspolizeikommandant in Freistadt. Den Polizeiberuf bezeichnet der neue Kommandant als interessant und abwechslungsreich. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der schnellen und guten Aufklärung von Straftaten in der Region. Dabei vertraue er auf die Arbeit seiner neuen Kollegen im Bezirk Rohrbach. In diesen Tagen seien vor allem Dämmerungseinbrüche aktuell. Gerade deshalb appelliere er an die Bevölkerung, Häuser und Wohnungen gut zu sichern. Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben.

