Personenkomitee organisiert ein Lichtermeer

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Den rund 14.000 Opfern der Corona-Pandemie in Österreich sowie der täglich steigenden Zahl an Getöteten im Krieg in der Ukraine ist diesen Sonntag (17.45 Uhr) ein Lichtermeer auf dem Marktplatz von St. Georgen an der Gusen gewidmet.

Eine private Initiative aus den Gemeinden Langenstein, Luftenberg und St. Georgen an der Gusen möchte ein stilles, friedliches Zeichen setzen – ohne Transparente, Trillerpfeifen oder Fahnen. Dennoch hofft man, damit ein kräftiges Signal für mehr Miteinander, Solidarität und Hoffnung senden zu können. Die Lichter stehen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um die Pandemie gemeinsam zu bewältigen. "Es ist an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen der Solidarität, weil Menschlichkeit gefragt ist", sagt Johanna Kremplbauer aus dem Organisationsteam. Monika Weilguni, die ebenfalls an der Organisation beteiligt ist, ergänzt: "In diesen Tagen wird die Welt vom Krieg in der Ukraine erschüttert. Wenn wir von Zusammenhalt sprechen, betrifft uns das nicht nur in St. Georgen und in Österreich, sondern auch in Europa und in der ganzen Welt."