Personalmangel: Gewerkschaftsprotest im Krankenhaus Freistadt

Auf die angespannte Personalsituation im Klinikum Freistadt machen der ÖGB und die Betriebsratsvorsitzende Silvia Rentenberger-Enzenebner aufmerksam. Derzeit mangle es sowohl an den notwendigen Erholungsphasen als auch an der Planbarkeit der Dienstzeiten. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeberufen leisten hervorragende Arbeit. Sie sind bestens ausgebildet, lieben ihren Beruf und sind Tag und Nacht für die ihnen anvertrauten Menschen da. Aber sie brauchen Unterstützung", sagt Silvia Rentenberger-Enzenebner. Im Foyer des Klinikums Freistadt symbolisierten deshalb am Montag Pappfiguren fehlende, aber dringend benötigte Pflegekräfte.

"Dass so viel Personal fehlt, ist eine große Belastung für die Krankenhausbeschäftigten. Sie müssen oft einspringen, machen viele Überstunden und können mitunter nicht einmal ihren Urlaub konsumieren", beschreibt die Betriebsrätin die aktuelle Situation. Gewerkschaftsbund und Betriebsrat fordern deshalb die Einstellung zusätzlicher Pflegekräfte. Zudem sei die Berechnung von Dienstposten anzupassen, da das Pflegepersonal immer mehr administrative Aufgaben zu erledigen habe. "Damit sich mehr Menschen für den Pflegeberuf entscheiden, braucht es deutlich attraktivere Arbeitsbedingungen und eine faire Entlohnung", sieht Rentenberger-Enzenebner auch die Politik gefordert.

Man wisse um die hervorragende Arbeit des Pflegeteams in einem hochbelasteten Beruf, reagiert Ernst Weilguny, Pflegedirektor im Klinikum Freistadt, auf die Kritik. Man beschäftige sich intensiv mit dem Thema, um tragbare Zukunftsmodelle zu finden. "In den vergangenen Jahren wurden schon zusätzliche Pflegemitarbeiter aufgenommen", sagt Weilguny. So habe sich die Zahl der Pflegekräfte im Klinikum von 192 im Jahr 2015 auf derzeit 229 Vollzeit-Dienststellen erhöht. Zudem wurden sieben Vollzeit-Pflegekräfte eingestellt, um interne Schwankungen abfedern zu können.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.