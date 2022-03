"Noch vor wenigen Jahren hatten wir für jede Stelle mehrere Bewerbungen", erinnert sich Karin Fellhofer, Amtsleiterin der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg. Für manche Stellen mussten sogar Vorauswahlen getroffen werden. Von solchen Zeiten kann man im Rohrbach-Berger Rathaus momentan nur träumen – wie in so vielen anderen Gemeinden. Nun lässt man am Stadtamt mit dem Angebot einer Viertagewoche aufhorchen.