Pergs Volleyballerinnen gelang die Revanche gegen Graz

Zum mit Spannung erwarteten Retourspiel zwischen den Mühlviertel Volleys und UVC Holding Graz/2 kam es am Samstagabend in der 2. Damen-Bundesliga. Anders als bei der knappen 2:3-Niederlage vor einer Woche konnte Pergs Coach Lydia Trauner in der Donauwell Arena in Perg wieder auf den gesamten Teamkader zurückgreifen. Speziell mit der 16-jährigen Lara Spiegl sowie den beiden 14-jährigen Lisa Aichinger und Helene Brunner standen auch die eigenen Nachwuchstalente bereit, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.

Nahezu deckungsgleich wie beim Spiel in Graz gaben die Pergerinnen vom ersten Ballwechsel an den Ton an und erspielten sich eine 2:0 Satzführung. Aber genauso wie am vergangenen Sonntag in Graz häuften sich fortan die Eigenfehler, während die Grazerinnen mit mehr Risiko das Heft in die Hand nehmen konnten. So zog das Gästeteam Punkt um Punkt davon. Gegen Satzende konnte zwar eine Serviceserie von Paulina Surowka das Satzergebnis noch etwas aufbessern, trotzdem ging dieser Durchgang mit 25:16 recht eindeutig an die Gäste.

Im vierten Satz ging ein Ruck durch das Team der Mühlviertlerinnen. Mit starken Serviceserien und wuchtigen Angriffen fanden sie wieder zurück in die Partie und und angefeuert von den Zuschauern auf den Rängen gelang ein klarer 25:18-Satzerfolg und somit ein 3:1-Heimsieg.

"Die Mannschaft hat speziell im vierten Satz wieder sehr stark als Team agiert und fokussiert Punkt für Punkt geholt. Das war keine einfache Aufgabe, wenn man das Ergebnis von letzter Woche noch im Kopf hat. Gratulation an unsere Trainerin, die immer zum richtigen Zeitpunkt Spielerwechsel gemacht hat und so auch unseren jungen Spielerinnen die Chance gegeben hat, Bundesligaluft zu schnuppern“, resümierte Pergs Sportdirektor Josef Trauner nach dem Erfolg. Vor allem die Leistung der jungen Spielerinnen sei überragend gewesen: „Sie schnuppern jetzt immer öfter in die Bundesliga hinein und sind auch im Training sehr präsent. Ein Ergebnis unserer erfolgreichen Nachwuchsarbeit."

