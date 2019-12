Pergs Poly-Schüler zählen zu Oberösterreichs besten

Groß auftrumpfen konnten die Teilnehmer der Polytechnischen Schule Perg beim diesjährigen Baulehrlings-Casting in der Bauakademie Oberösterreich. Bemerkenswert war dabei vor allem die Leistung von Lukas Gottsbachner: Der Windhaager setzte sich gegen 160 Mitbewerber aus ganz Oberösterreich durch und erhielt als Belohnung für diese Leistung eine Monatsentschädigung für Maurer-Lehrlinge des dritten Lehrjahrs. Zudem hat Gottsbachner eine Lehrstelle bei der Perger Baufirma Krückl fix in der Tasche.

Mit Jonas Kern aus Allerheiligen auf Platz drei stand ein weiterer Schüler der PTS Perg auf dem Siegerstockerl. Darüber hinaus gingen die Plätze vier, fünf und sieben an Perger Schüler. Dass Bauberufe längst nicht mehr ausschließlich eine männliche Domäne sind, bewies Lena Kernstock aus Ried in der Riedmark: Sie erzielte die zweithöchste Punktezahl in der Praxis-Wertung und wird daher Oberösterreich bei den Poly-Bundesmeisterschaften im Juni in der Steiermark vertreten.

Beim Baulehrlings-Casting galt es, innerhalb von 45 Minuten ein Kaminmauerwerk zu errichten. Darüber hinaus wurden auch Aufgaben in Mathematik, Deutsch und Allgemeinwissen gestellt. Zum hervorragenden Abschneiden seiner Schüler beim Casting sagt Fachbereichsleiter Thomas Katzenschläger von der PTS Perg: "Das zeigt, wie gut unsere Schüler auf den Beruf vorbereitet werden. Immerhin konnten wir in den vergangenen vier Jahren sechs Stockerlplätze abräumen." Als Partner aus der regionalen Wirtschaft spiele auch die Firma Krückl in dieser guten Vorbereitung eine entscheidende Rolle, so Katzenschläger.

