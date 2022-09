Pergs Einsatzkräfte hatten Dammübung gut im Griff

Auf eine Länge von insgesamt vier Kilometer erstrecken sich jene mobilen Hochwasserschutzwände, die beim Machlanddamm vor allem in Mauthausen und Grein die Menschen vor einer Überflutung durch die Donau schützen. Der Auf- und Abbau dieser Elemente ist eine logistische Herausforderung, die von Behörde und Einsatzkräften alle fünf Jahre in einer Alarmübung gemeistert werden muss.

Am Samstag wurden die hierfür erforderlichen Abläufe bei einer Alarmübung geprobt. "Bei einer Übung wie dieser wird klar, wie viele einzelne Zahnräder sich im Katastrophenfall hier in Perfektion zusammen drehen müssen und welch große Verantwortung bei den Entscheidungsträgern liegt", zeigte sich der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) von der Schlagkraft der Perger Einsatzkräfte beeindruckt. Mehr als 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie 100 weitere Übungsteilnehmer von Machlanddamm GmbH, Bezirkshauptmannschaft, Gemeinden, Straßenmeistereien, Polizei und Transportunternehmen gewährleisteten in perfektem Zusammenspiel den Aufbau.

Seine Funktionstüchtigkeit stellte der vor zehn Jahren errichtete Damm erstmals beim Hochwasser 2013 unter Beweis: Damals konnte er das Machland vor allzu großen Schäden bewahren.