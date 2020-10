Pergerinnen drehten Spiel nach Satzrückstand

Mit einer starken Teamleistung und einem Kampfgeist, der bei Perger Volleyballteams offenbar schon zur DNA gehört, erspielten sich die Prinz Brunnenbau Volleys am Samstag in der zweiten Damen-Bundesliga beim UVV Seekirchen einen 3:1-Sieg.

Zur Mitte des ersten Satzes geriet etwas Sand in das Perger Offensivspiel. Es gelang kaum noch, am Netz den erforderlichen Druck aufzubauen, sodass die Seekirchnerinnen diesen Satz 25:16 für sich entscheiden konnten. Coach Lydia Trauner reagierte daraufhin und stellte das Team um. Zwar brachte auch der zweite Satz zunächst einen 0:4-Rückstand, doch dann legte sich die Nervosität, und ab dem Stand von 11:10 für die Prinzessinnen nahm das Spiel der Mühlviertlerinnen so richtig Fahrt auf. So ging der zweite Satz mit 25:20 an die Volleyball-Prinzessinnen aus dem Machland. Danach verlagerte sich das Momentum noch deutlicher zugunsten der Gäste: Mit beeindruckendem Powervolleyball holten sie sich die Sätze drei und vier mit 25:11 und 25:10.

"Ein sehr starke Leistung aller Spielerinnen. Heute hat das Team ab Mitte des zweiten Satzes, aber speziell in den Sätzen drei und vier gezeigt, was möglich ist", so Trainerin Lydia Trauner. Mit diesem Sieg und den damit eroberten drei Punkten rangieren die Pergerinnen in der Tabelle mit sieben Zählern punktegleich mit VC Dornbirn auf dem dritten Meisterschaftsrang.

