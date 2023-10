Perger Wirtschaftsbund wählte Eveline Grabmann zu neuer Obfrau

Bei einer "Power-Night" für alle Wirtschaftstreibenden im Bezirk präsentierte der Wirtschaftsbund Bezirk Perg im Gasthaus Jägerwirt in Au nicht nur wichtige Impulse für die regionalen Unternehmen vor, sondern wählte auch seinen Vorstand neu.

Der langjährige Bezirksobmann, Wolfgang "WiWo" Wimmer, nahm an diesem Abend Abschied von der Spitze des Wirtschaftsbunds. Für sein außergewöhnliches Engagement und seine hervorragende Arbeit im Wirtschaftsbund Bezirk Perg wurde Kommerzialrat Wimmer nicht nur mit stehenden Ovationen der Wirtschaftstreibenden bedankt. Wolfgang Greil, Direktor des OÖ Wirtschaftsbunds, hatte auch "Dank und Anerkennung" in Form von Urkunde und Medaille mit im Gepäck. Wimmer betonte in seinem Rückblick auf seine Amtszeit die Wichtigkeit des nahtlosen Übergangs in der Führung, denn: "Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit".

Als neue Wirtschaftsbund-Obfrau im Bezirk Perg wurde einstimmig Eveline Grabmann gewählt. Stellvertreter der neuen Obfrau sind Hubert Schlager und Gottfried Masilko. Ebenfalls neu im Vorstand ist Elisabeth Medel aus Schwertberg. Wolfgang Wimmer bleibt dem Vorstand weiter erhalten.

Eveline Grabmann, Geschäftsführerin der Firma Bauservice Grabmann in Arbing, will in ihrer Funktion nicht nur Sprachrohr für die Wirtschaftstreibenden im Bezirk sein, sondern auch aktiv Verantwortung übernehmen und gestalten: "Mit mehr als 1.000 Mitgliedern sind wir ein extrem starkes und großes Netzwerk." Sie plant Initiativen in den Bereichen Nahversorgung, Kaufkraft und Personalfindung.

Mit Jahreswechsel wird Eveline Grabmann auch die Position der Obfrau in der Wirtschaftskammer Perg übernehmen.

