Perger Volleyballerinnen gewinnen erstes Heimspiel im neuen Jahr

Nach der Auswärtsniederlage vergangene Woche gegen die Steiermark-Erzbergmadln brannte das Bundesliga-Team der Prinz Brunnenbau Volleys beim ihrem ersten Heimspiel des neuen Jahres auf eine klare Leistungssteigerung. Und das ist ihnen eindrucksvoll gelungen. Beim 3:0 (25:12, 25:12, 26:24) gegen den Tabellenzweiten „TI-wellwasser-volley2“ aus Tirol zeigte die von Lydia Trauner gecoachte Mannschaft eine geschlossen starke Leistung.

Auf Grund der Corona Maßnahmen durften nur 50 Zuschauer auf der Tribüne Platz nehmen. Angefeuert von ihren Fans demonstrierten die Pergerinnen vor allem in den ersten beiden Sätzen eine beeindruckende Teamleistung und holten sich diese Sätze klar mit 25:12 und 25:12. Lediglich gegen Schluss des dritten Satzes kämpften sich die Tirolerinnen mit einem starken Finish nochmals zu einem 24:24 heran, ehe Pergs Top Angreiferin Selina Bauernfeind den Matchball zu 26:24 Erfolg verwandeln konnte. Mit diesem vollen Erfolg holten sich die Mühlviertlerinnen den zweiten Tabellenplatz wieder retour, den sie vor einer Woche hergegeben hatten.

Am nächsten Wochenende ist aufgrund zahlreicher Nachwuchsbewerbe des Volleyballverbands spielfrei. Danach steht für die Mühlviertlerinnen am 5. Februar ein Auswärtsspiel gegen Seekirchen in Salzburg auf dem Spielplan. Das nächste Heimspiel findet dann am Samstag, 12. Februar um 18:30 Uhr gegen das Tabellenschlusslicht McDonalds Supervolley Wels statt.