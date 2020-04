Während der Ausbau des Eurospar zu einem Interspar sowie die Erweiterung des Hofer-Markts im Einkaufszentrum Perg-Süd schon recht konkrete Formen annehmen, beschäftigen mittlerweile zwei weitere künftige Handelsplätze die Perger Stadtentwickler. Sowohl in der Naarnerstraße als auch in der Linzerstraße wird an zwei Bauprojekten der planerische Feinschliff vorgenommen.