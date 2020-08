Perger Sprinterin stürmte zu 200-Meter-Gold

Eine kräftige Überraschung lieferte Julia Schwarzinger (TGW Zehnkampf Union) bei der Leichtathletik-Staatmeisterschaft in der Südstadt. Die Pergerin lief über 200 Meter in 23,78 Sekunden zur Goldmedaille und verbesserte dabei ihre persönliche Bestmarke um 0,33 Sekunden. Den zweiten Platz belegte die Siebenkämpferin Ivona Dadic (23,90). „Ich bin richtig sprachlos, ich habe erst gar nicht glauben können, dass ich gewonnen habe. Ich wollte heute endlich einmal locker laufen und das Vertrauen in mich haben, das im Rennen umsetzen zu können, was ich mir im Training erarbeitet habe“, gab die Mühlviertlerin nach dem Rennen zu Protokoll.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.