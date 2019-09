Perger SPÖ wählte die jüngste Vorsitzende ihrer Parteigeschichte

Ganz auf die Jugend setzen derzeit die SP-Stadtorganisationen im Mühlviertel. Nachdem die SP-Freistadt im Februar die 22-jährige Alexandra Röhrenbacher zur geschäftsführenden Parteivorsitzenden gemacht hat, wählte diesen Sonntag die SPÖ Perg Bianca Karr-Sajtarevic einstimmig zur Stadtparteivorsitzenden. Mit 27 Jahren ist Karr-Sajtarevic die jüngste Vorsitzende in der Geschichte der Perger Sozialdemokraten.

Mein Ziel ist es, die SPÖ in Perg schlagkräftiger, größer und sichtbarer zu machen“, sagte Karr-Sajtarevic, die im Kommunikationsteam der SPÖ Landespartei arbeitet. Deshalb werde der Aufbau des SP-Nachwuchses eines ihrer wichtigsten Projekte sein: „Junge Menschen haben sich die Möglichkeit verdient, ihre Umwelt mitzugestalten und bei den wichtigen Zukunftsfragen mitzureden.“ Unterstützt wird die neue Parteivorsitzende vom ebenfalls neu gewählten Parteivorstand, dem neben der bisherigen Vorsitzenden Viktoria Frühwirth auch Anneliese Angerer, Michael Harrucksteiner sowie Halko Karr-Sajtarevic angehören.

Ziel dieses Teams ist es, die SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2021 wieder zur zweitstärksten politischen Kraft in Perg zu machen. „Der Mix aus Erfahrung, frischen Ideen, Frauen und Männern spricht für uns“, zeigt sich Karr-Sajtarevic hierzu optimistisch.

Die bisherige Stadtparteichefin Viktoria Frühwirth listete in ihrer Rede auf, für welche Themen sich die SPÖ Perg in den vergangenen Jahren stark gemacht hat. Der Widerstand gegen die Einführung der Nachmittagsgebühren im Kindergarten sei ein zentrales Thema gewesen. „Als SozialdemokratInnen verstehen wir den Kindergarten als erste Bildungsinstitution. Um allen Kindern dieselben Chancen zu ermöglichen, muss diese Strafgebühr abgeschafft werden. Bildung muss kostenlos sein, von Anfang an“, so die Stadträtin.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at