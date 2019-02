Perger Pflichtsieg im letzten Heimspiel des Bundesliga-Grunddurchgangs

PERG. Die Prinz Brunnenbau Volleys liegen vor dem abschließenden Derby gegen Linz-Steg nur zwei Punkte vor SG Sokol/Post.

Pergs Diagonalspielerin Katharina Jusufi Bild: Günther IBy

Eine starke Vorstellung lieferten die SG Prinz Brunnenbau Volleys am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den VC Tirol. Das Team von Coach Zuzana Pecha-Tlstovicova feierte in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs einen unangefochtenen 3:0-Erfolg (25:17, 25:18, 25:13) und hat es somit am kommenden Samstag selbst in der Hand, direkt in das Halbfinale der Austrian Volley Lague Women aufzusteigen.

„Ich hätte nicht an so einen schnellen und klaren Sieg gedacht. Die Spielerinnen haben aber sehr konzentriert und konsequent gespielt“, sagt Teammanager Josef Trauner zum Spiel gegen Tirol, in dem Diana Mitrengova (16) und Martyna Walter (14) die meisten Punkte zum Spielgewinn beisteuerten.

Perg feierte damit im 17. Bundesliga-Spiel den 15. Sieg. Dennnoch bleibt der Kampf um den zweiten Tabellenplatz spannend, da Verfolger SG Sokol Post NÖ ebenfalls einen glatten 3:1-Sieg gegen Salzburg feierte. Damit beträgt der Vorsprung der Prinz Volleys vor der letzten Runde zwei Punkte. Das wäre grundsätzlich kein Problem. Aber: Während die Niederösterreicherinnen in der letzten Runde beim VC Tirol gute Chancen auf drei weitere Punkte haben, muss Perg zum Oberösterreich-Derby bei Tabellenführer Askö Linz-Steg antreten. Und die Linzerinnen waren die gesamte Saison über konstant stark (16:1 Siege) und konnten auch das Hinspiel in Perg für sich entscheiden. Perg benötigt deshalb am Samstag gegen Linz-Steg zumindest ein 2:3 und einen Punkt, um in der Tabelle vor Sokol/Post zu bleben und direkt in das Liga-Halbfinale einziehen zu können. Spielbeginn am Samstag ist um 18 Uhr im BG/BRG Urfahr..

