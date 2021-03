Mit ihren erfolgreichen Teilnahmen bei nationalen und internationalen Wettbewerben hat die Pergerin Emma Leonhartsberger schon mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Am Wochenende konnte sich die 15-jährige Pergerin erneut so richtig in Szene setzten: Beim Landeswettbewerb "Prima la Musica" in der Landesmusikschule Wels erspielte sie sich mit 98,25 Punkten eine "Gold"-Bewertung und wurde zudem Landessiegerin in der Altersgruppe "III plus".