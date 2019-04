Perger Katholiken stellen ihre Fragen an Bischof Manfred Scheuer

PERG. Zur bevorstehenden Dekanatsvisitation ist eine Podiumsdiskussion mit den Spitzen der Diözese im Donausaal Mauthausen geplant.

Vor einem Jahr besuchte Bischof Scheuer das Dekanat Freistadt – ab 5. Mai ist das Dekanat Perg an der Reihe. Bild: Haijes

Spüren, wo an der Kirchenbasis der Schuh drückt, mit den Gläubigen ins Gespräch kommen und Eindrücke von gelungenen Projekten mit nach Linz nehmen: Dieses Ziel verfolgt eine einwöchige Visitation des Dekanates Perg, die Diözesanbischof Manfred Scheuer gemeinsam mit Generalvikar Severin Lederhilger und Bischofsvikar Willi Vieböck vom 5. bis 11. Mai in die zwölf Pfarren des Dekanats Perg führen wird.

Seit mehreren Monaten wird in den betroffenen Pfarren das Besuchsprogramm geplant und vorbereitet: Vom großen Auftakt-Gottesdienst mit Feuerwehren und Einsatzorganisationen in Baumgartenberg über Begegnungen mit Pfarrgemeinderäten und hauptamtlichen Mitarbeitern bis zum Spielefest mit Ministranten und Jungscharkindern spannt sich der Bogen der Veranstaltungen.

Aktuelle Kirchenthemen sollen außerdem bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion zur Sprache kommen, die für Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr im Donausaal Mauthausen angesetzt ist. Neben Diözesanbischof Manfred Scheuer werden auch Pastoralamtsleiterin Gabriele Eder-Cakl, Dechant Konrad Hörmanseder, Pastoralassistentin Claudia Scherrer und der Koordinator des Seelsorgeraums Machland, Gottfried Froschauer, am Podium Platz nehmen. Moderieren wird Kirchenzeitung-Chefredakteur Matthäus Fellinger.

Bereits jetzt haben Christen aus dem Dekanat Perg die Möglichkeit, ihre Fragen, Ideen und Anliegen an Bischof Scheuer zu formulieren. Diese werden dann am 10. Mai in die Diskussionsrunde eingebracht. Ganz einfach per Mail an martin.kapplmueller@dioezese-linz.at – bitte mit Name, Adresse und Telefonnummer für Rückfragen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema